SBL超級籃球聯賽球星吳季穎，被爆料涉嫌打假球且長期配合組頭簽賭，一場至少可賺進30萬至50萬元，士林地檢署已指揮刑事局傳喚吳季穎說明。對此，法務部政務次長蔡碧仲18日下午說，具體個案由承辦檢察官依據《刑事訴訟法》規定處置。

吳季穎疑涉打假球案，士檢承辦檢察官今早通知刑事局辦案人員到署開會，根據媒體報導部分一一釐清，並以過去偵辦職棒簽賭模式，以賭博罪立案，並發出通知書訊問吳季穎，預計傍晚移送士檢複訊。

25歲的吳季穎，去年8月從T1聯盟桃園雲豹轉戰至SBL裕隆納智捷，今年5月裕隆納智捷擊敗台灣銀行，奪下睽違13年的冠軍獎盃。

吳今夏改披台啤球衣，被週刊爆料離隊原因竟是打假球，在被流出的與友人的LINE對話中，直言「從玩家變成莊家」，且組頭開出來的價碼讓人難以拒絕，整個球季30場例行賽只要挑4到6場放水，冠軍賽則全力打，不過吳回應這些是私下與朋友亂開玩笑。