為配合日本靖國神社舉行的秋季例大祭，由96名跨黨派議員組成的「大家一起參拜靖國神社國會議員會」今天上午集體前往神社參拜。

日本電視台（Nippon TV）報導，「大家一起參拜靖國神社國會議員會」往年都會在靖國神社春季及秋季例大祭及8月15日二次大戰結束日集體參拜。今天包括自民黨總務會長森山裕、日本維新會與國民民主黨等國會議員，與首相岸田文雄內閣的首相輔佐官（首相顧問）小里泰弘等人都有出席。

擔任該團體副會長的眾議員逢澤一郎受訪時表示，日本今天的穩定與繁榮，背後是許多英靈所奠下的基礎，「我希望日本民眾不能忘記這點」。

岸田在10月17日供奉被稱為「真榊」的供品，並一如往例不在例大祭期間前往參拜。對此，逢澤說，「我們可以理解他身為首相及政治人物的判斷」。

儘管岸田本人未赴靖國神社參拜，但岸田內閣這次總計已有3名閣員親赴參拜，分別是經濟產業大臣西村康稔、經濟安全保障擔當大臣高市早苗，和經濟再生擔當大臣新藤義孝。

位於東京的靖國神社因為合祀二戰的甲級戰犯備受爭議，只要日本首相或內閣閣員前往參拜，就會引發中國與韓國強烈反彈。（譯者：黃名璽/核稿：施施）1121018