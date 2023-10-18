劉奕兒首度入圍金馬，聊到感動之處忍不住落淚。（粘耿豪攝）

劉奕兒感謝一路有貴人支持與信任，才能成為現在的模樣。（粘耿豪攝）

劉奕兒主演電影《老狐狸》入圍今年金馬最佳女配角，是她出道8年首度入圍，18日舉行入圍感恩茶敘，劉奕兒的貴人經紀公司老闆柴智屏、監製葉如芬、製作人莊淳淳、導演九把刀均出席，採訪現場劉奕兒憶起過往的低潮、不被看好以及刺痛處，不禁落下兩行淚，把妝都哭花了。

劉奕兒提到，入行之初自己很容易變成大家茶餘飯後的玩笑，一開始無法適應，遭遇過數落、緋聞等話題，以及喜歡的角色總會擦身而過落到別人手中，「我很常有把碎掉的心再拼回來的過程。」所以她特別感謝葉如芬找她演出《第九分局》，是她第一次擔綱大銀幕女主角；感謝莊淳淳找她演出Netflix影集《極道千金》。

九把刀則形容劉奕兒像是韓劇《Moving 異能》的演員高允貞，同時也找她演出執導電影《報告老師！怪怪怪怪物！》中的大怪物，劉奕兒含著眼淚回憶說：「導演有問如果是一個沒露臉的角色，我會不會願意演？他以為我會翻桌，其實我很開心，因為他說要找演員，我很謝謝他把我當成演員。」

至於經紀公司老闆柴智屏，劉奕兒表示自己出道前想當體育線記者，那時候去北藝大上李啟源老師的表演課，是希望能練習不畏懼人群、拿麥克風不會手抖，原本努力了7年想當記者，沒想到一上課竟愛上了表演、投入了一切，加上家裡剛好有經濟問題，認為當演員反而有空檔照顧家裡。

後來劉奕兒在同學推薦下去柴智屏公司試鏡，一去就被柴智屏選到了，成為某部沒拍完的電影女主角。柴智屏形容：「記得她當時走進來，充滿活力的說：『我要當柴姐的女主角、要一起學習、要進公司。』她不像來試鏡的，更像是家人，很可愛。」

劉奕兒稱還好有這些前輩的信任，自己才能一路走到現在，同時她的伴侶洪天祥也給予她心靈上的支持，雖不是天天見面，仍扮演她的心靈支柱。另她也提到已有在保養跟挑選金馬紅毯戰袍，希望拚紅毯第一美，柴智屏也在思考要讓她穿開高衩還是露肚臍的禮服亮相。