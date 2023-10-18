進入深秋時節天氣漸漸轉涼，民眾冬令進補飲用含酒精飲料或食用含酒精食物機會增加，桃園警方提醒民眾要多注意避免酒駕，並規劃勤務加強取締，防制酒駕交通事故發生。

桃園警分局大樹派出所員警，昨（17日）晚9時許，在桃園區文中路執行路口封鎖式路檢取締酒駕勤務時，發現謝姓自小客駕駛（41歲）車內有酒味，請其配合測試棒檢測，確認有酒精反應。

桃園分局利用各場合加強宣導防制酒駕及反詐騙。（警方提供）

謝男連忙表示，「今天沒喝酒啊，怎麼會有酒精反應？」，經警方實施酒測為0.3MG/L，已超過標準值，謝男表示前天（16日）晚上開始與朋友飲酒歡聚到早上6點多，為避免酒駕還在朋友家中休息到剛才，覺得酒已經退了才上路，沒想到竟然還是超標，全案依公共危險罪移請偵辦。

桃園分局交通組組長林健祥特別提醒：6月30日上路的酒駕扣牌新規定，道路交通管理處罰條例修正施行，查獲酒駕酒精濃度達每公升0.15毫克違規標準以上，需當場拆卸汽機車牌照，移置保管。

此外，駕駛人酒後駕車，如酒精濃度超過0.25mg/l以上，警方會將車輛當場拆車牌扣牌，移置保管後免付繳納罰款收據領回，惟需自行僱請拖吊車將車輛拖離，不得再行駛於道路上。另外嚴重超速也從超速60公里下修為40公里，最高可罰3萬6仟元並吊扣牌照六個月。

為維護民眾交通安全，桃園警方呼籲民眾喝酒後如果有行車需求，務必指定駕駛、改搭計程車或使用酒後代駕服務，駕駛車輛也務必減速慢行，以維護自身及其他用路人安全。