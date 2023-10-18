藍白陣營幕僚14日會談，對於產生在野人選方式沒共識，整合進度卡關。民眾黨總統參選人柯文哲今天批評，他們在想的是如何贏過民進黨總統參選人賴清德，可是國民黨在想的是如何贏過柯文哲，「合作不能贏有什麼用？」

柯文哲今下午出席第一屆台灣永續金獎表揚典禮，會前接受媒體聯訪。對於藍白合議題，柯文哲指出，一樣先決定戰略再決定戰術，再決定戰鬥，「我們在想的是如何贏過賴清德，贏得這場選舉、可以政黨輪替，可是國民黨在想的是如何贏過柯文哲」。

柯文哲說，大家心裡都有數，做各種排列組合下去測試民調，如果要大家合作，是要能夠選贏的，「不是說你只是要參選，參選又不會贏，不行啊！」

針對侯辦要民眾黨承擔藍白合責任，柯文哲表示，老百姓自己會有判斷，還是那句話，「你要合作就要贏，合作又輸掉，幹什麼」。

而是否是否設定期限？要同意全民調才能談？柯文說，上面是國民黨跟民進黨的版本，看你要是國民黨的還是民進黨的，還是國民黨、民進黨乾脆混合各一半。「這更好笑，你們是用民調把郭董幹掉，甚至上一次也是用民調的方式選擇你們的總統候選人，怎麼到這次突然不要了。」

柯文哲強調，大家心裡有數，還是那句話，要合作就是要能夠贏才有用，合作不能贏有什麼用？媒體追問，認為合作不能贏？他說，「不容易，這個做民調就知道了。」