國民黨黨主席朱立倫昨會見美國在臺協會理事主席羅森伯格（Laura Rosenberger），雙方就兩岸、世界局勢、以及台灣民主與選舉情勢進行充分交流，會談氣氛融洽。

朱立倫表示，繼他去年六月訪美、和今年四月羅森柏格主席來訪之後，今日再次歡迎羅森柏格主席來訪，他也代表國民黨特別感謝美國在台協會於侯友宜總統參選人九月訪美時，所給予的接待與協助。

朱立倫提到，台灣明年的總統大選，國民黨作為國內最大的在野黨，必然會負起責任，團結一切可以團結的力量，以民主自由的精神為依歸，全力爭取多數國人的支持。

國民黨指出，長期以來國民黨主張強化國防與交流對話兼顧的「2D」戰略，與侯友宜總統候選人提出嚇阻、對話、降低風險的「3D」戰略一致，是最能維護區域和平、讓國際友人放心、台灣社會安定、兩岸安全的總體戰略。國民黨高度關注世界局勢的變化，並期待台美之間透過更多合作，共同促進東亞區域局勢的穩定。

這次會面除AIT理事主席羅森伯格(Laura Rosenberger)出席外，資深顧問羅峻平(Mike Pignatello)、AIT政治組長饒昌明(Richard Jao)、政治官Shayma Jannat及政治官Madalyn Erickson皆陪同出席。