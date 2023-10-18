台中市經發局攜手天津路服飾商圈舉辦「曬衣節酌秋冬服裝秀」20日至22日登場，主辦單位預估將吸引上萬民眾參與，屆時天津路二段山西路至梅川西路間將封街、禁行汽機車，警方呼籲用路人繞道，參與活動民眾多用大眾交通工具。

台中市經發局指出，天津路服飾商圈是中部重要的服裝批發重鎮，近年鄰近北平路美食餐飲齊聚，「穿在天津、吃在北平」讓很多外地遊客慕名而來。天津路服飾商圈主委吳永芳指出，天津路服飾商圈每年秋季辦曬衣節活動吸引數萬人潮參與，在新冠疫情解封後今年採封街方式擴大舉辦，推出「100元及200元特賣館」、另有北平美食齊聚辦桌宴等精彩活動。

轄區台中市第二分局因應經發局振興商圈舉辦活動，屆時將實施周邊交通疏導工作，從20日上午7時至22日23時為止，封閉天津路2段（山西路至梅川西路口）除周邊淨空、禁停車輛，也全面禁止汽、機車通行。為使當地交通順暢，警方也呼籲民眾多搭乘大眾運輸工具，購物注意身上貴重財物，避免宵小竊盜。

另，活動期間人潮眾多，警方也呼籲，開車前往民眾可將車輛停於鄰近的山西停車場、富承停車場 、東義停車場、Times台中山西路2停車場等周邊停車場，再以步行前往，確保商圈周邊交通流暢。