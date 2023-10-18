56歲「永遠的小倩」王祖賢19年前毅然決然退出演藝圈，近年她定居加拿大修佛，更表示已經留下最好的作品，對當藝人已經不眷戀，拒絕復出。最近有人則在南京偶遇王祖賢本人，可見她低調前往當地旅遊，看似是跟團進行佛學有關的行程，而她真實身高也曝光，在人群中總高人一等，非常顯眼，過去她官方報備身高就有173公分，可見所說不假。

王祖賢的父親、籃球國手王耀煌2016年病逝，當時王祖賢特別從加拿大返台，送父親最後一程，她戴上墨鏡一身黑，暌違多年再次站在鏡頭前受訪，也破解關於她整形的傳聞，她當時表示多年來感謝粉絲的掛念，直說：「謝謝這些年我不在娛樂圈，但是大家都不曾忘了我。愛我的小伙伴們，不要相信不實的報導，好的、不好的我都念佛迴向」。

至於是否有意回演藝圈？王祖賢當時表示接下來的人生計劃就是在加拿大學佛並陪伴家人，「我已經把最好的留給觀眾朋友及關心我的人，這樣就足夠了，那段時間我盡力了，把最好的一面留給大家了」，外傳她在當地有交新男友，王祖賢說自己此時緣分「都了了」，言下之意不再有談戀愛的願望。

王祖賢不僅臉蛋甜美，還有173公分的高挑身材，過去在學校時便是科班籃球運動員，先前體育主播徐展元發文透露，如果30年前有《全明星運動會》，王祖賢的外貌和球藝絕對是人氣最旺的藝人選手，而她的天分來自於爸爸王耀煌，據知王耀煌也是長腿一族，身高有193公分，早年是籃球國手，更與傅達仁、盧義信組成中華男籃「三劍客」，所以王祖賢球打得好、人長得高也其來有自。