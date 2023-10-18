民眾黨總統參選人柯文哲競選總幹事黃珊珊堅守手機民調，中廣董事長趙少康今表示，手機民調問題多，且時間所剩不多，藍白兩陣營10月底前一定大致上要談出結果，若拖到11月就很危險。他也強調，柯文哲和國民黨總統參選人侯友宜應直接對談，若有誠意，沒什麼不能化解的。

趙少康受訪時說，顯然手機民調會帶來很大的偏誤，也難怪黃珊珊會二選一，就是全手機民調或占一半，但全手機民調問題很多，因此到現在為止，基本上沒有人這樣做。他表示，若是採手機民調，柯文哲的支持率相對來講都比較高，那到底手機民調該占多少，也是一個問題。

趙少康說，民眾黨的動員力沒那麼強，若採民調也會有問題，像上次選台北市長，黃珊珊在很多民調中都是第二名，最後卻是第三名。有時候民調可能只有10幾％，出來的票還有3、40％，這就是民調的 不足之處。

趙少康指出，藍白合當然不能只談如何產生總統候選人，這是一整組的，包括總統、副總統、行政院長以及各部會首長，很多都要放在一起談，不是只談一個。若談一個，變成好像有點「贏者全拿」，民調贏就是正，掌控全部，那叫什麼合作呢？叫什麼聯合政府呢？

趙少康直言，按照民眾黨那種講法，是贏者全拿，弄了半天「一加一還是等於一」，要怎麼贏？所以要顧全大局、想得周遠一點。

趙少康說，柯文哲綜觀全場以後，應該要做下一個決定，還是要和侯友宜直接談，光靠幕僚談，只是打個底，最後還是要雙方的頭出來，才能拍板定案。

趙少康表示，11月20日到24日就要登記，時間所剩不多，理論上10月底前，一定大致上要談出結果，若拖到11月就很危險，「不能再拖，大家有誠意的話，要以大局為重，假如說都把個人的位置看得那麼重要、誰正誰負看那麼重要，就會變很難」。

趙少康稍早也在臉書上表示，與其期待效果被質疑，又無法操之在我的棄保發酵，在野陣營還不如現在整合，確保政黨輪替的最終目標可以達成。

趙少康強調，藍白討論合作，最終還是要王見王，讓柯文哲和侯友宜直接談，如果真有誠意，就沒什麼不能化解的，要不要大局為重，就在主事者的一念之間。