打造新世代與傳統信仰連結的「荷拉瑪文創公司」，提案《智慧詩籤解答書手帳》，團隊親自走訪全臺52間廟宇，繪製出52尊神像，將土地公詩籤轉化為易懂的解答放入手帳中。（新北市經發局提供／劉瑋晴新北傳真）

新北市經發局群眾募資輔導計畫自2020年開辦至今，已輔導61組團隊上架募資平台，集資金額超過新臺幣1.68億元。（新北市經發局提供／劉瑋晴新北傳真）

新北市經發局將於10月22日下午1點在「MITSUI OUTLET PARK 林口」水幕廣場舉辦「新北群募輔導計畫112年度輔導產品體驗會」，透過顧問專業輔導，協助業者實現各領域創意提案，現場展示今年入選的13組產品。經發局透過群眾募資輔導計畫，持續協助業者實現夢想，不僅讓創意變生意，輔導創新產品或服務變現，更達到鼓勵創新並活化產業發展的目標。

經發局長何怡明表示，群眾募資輔導計畫自2020年開辦至今，已輔導61組團隊上架募資平台，集資金額超過新臺幣1.68億元，今年度群募計畫投件踴躍，包含科技與設計加值、文化與創意發展、社會與地方創生等多元面向，目前已有多組優秀團隊上線募資中。

例如位於八里區的「田和豐國際有限公司」提案《WOKY渾圓杯Ecozen 880ml》，由台灣紅點設計團隊設計及監製，開賣至今已突破2000人贊助，贊助金額超過200萬元；位於板橋的「手手企業社」，堅持在地美學及台灣工藝，與老屋顏工作室合作提案《Hands x 老屋顏特色台灣周曆》，專案上架迄今超過600人贊助，募集金額已逾120萬元。

板橋的「手手企業社」，堅持在地美學及台灣工藝，與老屋顏工作室合作提案《Hands x 老屋顏特色台灣周曆》，專案上架迄今超過600人贊助，募集金額已逾120萬元。（新北市經發局提供／劉瑋晴新北傳真）

經發局提醒，10月22日下午1點將在「MITSUI OUTLET PARK 林口」盛大舉辦「112年度輔導產品體驗會」，歡迎把握機會搶先體驗優質商品。