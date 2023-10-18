上週在法國北部殺害一名教師的男子今天被以恐怖罪名起訴。檢方透露，行凶前的錄音內容顯示，這名男子曾宣誓效忠極端組織伊斯蘭國（IS）。

法新社報導，值此以色列和伊斯蘭組織哈瑪斯（Hamas）戰爭之際，13日法國高中教師遇刺事件引發當局緊張不安，升高全國對襲擊的警戒等級。

現年20歲的犯嫌莫古奇柯夫（Mohammed Moguchkov）來自俄羅斯一個以穆斯林為主的地區，反恐法官指控他犯下與恐怖主義陰謀有關的謀殺罪，以及與恐怖犯罪分子聯繫的罪名，目前他還押候審中。

檢察官李卡爾（Jean-Francois Ricard）在巴黎告訴記者，莫古奇柯夫在一段錄音中「宣誓效忠伊斯蘭國」，他補充表示，已從與莫古奇柯夫關係密切的人，以及襲擊發生前錄製的影片中收集到了更多訊息。

熟悉此案的消息人士表示，哈瑪斯襲擊以色列後，莫古奇柯夫在一段影片中「非常簡短」地提及加薩。

李卡爾表示，莫古奇柯夫在阿拉斯（Arras）的母校刺傷57歲教師柏納（Dominique Bernard）前，他16歲的弟弟涉嫌「提供一些協助」，莫古奇柯夫的弟弟也同時出庭。阿拉斯位於巴黎以北約180公里處。

此外，莫古奇柯夫15歲的表弟也遭到指控。李卡爾表示，他的表弟疑似「被告知該計畫」但未採取任何行動加以阻止。國家反恐檢察官辦公室表示，莫古奇柯夫的表弟將接受暫時性的司法教育。

在這起高中校園攻擊事件後，法國派出7000名士兵加強巡邏，並提高全國對襲擊的警戒等級。此後，公共建築傳出多起炸彈威脅，一起在阿拉斯高中，另兩起則位於主要旅遊景點凡爾賽宮 （Palace of Versailles）。

法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）今天在阿爾巴尼亞首都地拉那（Tirana）對記者表示：「所有的歐洲國家都很脆弱。」

馬克宏說，「伊斯蘭恐怖主義」捲土重來。「我們都有弱點。這是一個民主法治國家面臨的問題，在這個國家裡，竟有人可以在特定時刻決定發動最惡劣的行為」。

法國政府已將一項移民法案的議會辯論提前至12月，並表示該法案將作為對恐怖主義的回應。

內政部長達馬南（Gerald Darmanin）辦公室表示，他考慮在法案中增加一些考量，允許剝奪任何「堅持聖戰意識形態」的移民居留權。

自哈瑪斯10月7日對以色列發動突襲以來，擁有大量穆斯林和猶太人口的法國一直處於警戒。達馬南昨天表示，自襲擊事件發生以來，已有102人因反猶太行為或表達支持恐怖主義被捕。

據報導，莫古奇柯夫是在5歲時抵達法國，已被列為潛在安全威脅，並受到法國國內安全總局（DGSI）監視；莫古奇柯夫的父親也在名單上，並於2018 年遭驅逐出境。（譯者：屈享平/核稿：劉淑琴）1121018