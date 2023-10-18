藍白合進度陷入泥沼，中廣董事長趙少康今直言，民眾黨似乎想打贏者全拿的淘汰賽，他說，民眾黨總統參選人柯文哲沒宣示過「反台獨」，應要清楚表態，不能蒙混過去，綠的票也要、藍的票也騙。

趙少康說，國民黨跟民眾黨對大選合作方式仍在磨合中，談判本來就是漫天要價、就地還錢的過程。現在看起來，民眾黨打著組聯合政府的大旗，似乎想打一場贏者全拿的淘汰賽。

趙少康表示，柯文哲不只一次公開表達，不應該以「下架民進黨」為目標，以民眾黨只有一席新竹市長、未來最多8至10席立委的實力，請柯文哲講清楚，他心目中的聯合政府是不是要跟民進黨合作？

趙少康指出，柯文哲不只堅持不提「下架民進黨」，也沒宣示過「反台獨」，如今已到選舉關鍵時刻，不能再打迷糊仗，應該清楚表態，讓選民可以認清立場、做出明智選擇，不要想用蒙混的方式，綠的票也要、藍的票也騙。

趙少康提醒藍白兩黨，在野整合考慮的不該只是「誰正誰副」，聯合政府的政見、部會首長以及國營事業首長等各個環節都該通盤討論，這不是分贓，而是要用人唯才，負責任的以「影子內閣」來爭取選民認同。