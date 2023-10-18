吳季穎涉打假球「直送」地檢 進偵查庭不發一語

SBL超級籃球聯賽球星吳季穎，涉嫌打假球且配合網路簽賭的組頭，一場至少可賺進30萬至50萬元，士林地檢署17日晚間剪報分案，簽分「他」字案偵辦，全案朝賭博罪、詐欺罪方向偵辦，刑事局人員18日持士林地檢署通知書，下午4時將吳季穎從旅館帶到士檢複訊，現由檢察官訊問中。

吳季穎17日晚間已赴刑事局說明，但警方並未以強制力扣留，讓吳季穎離開，但他因心情不好，並未返回文山區住家，卻到了六張犁一處小旅館過夜。士林地檢署18上午與刑事局人員開會，並發出通知書，警方中午聯繫吳季穎未果，後查出吳季穎在六張犁一處旅館休息，警方人員到場並出示通知書，直接將人帶到地檢署，交由檢察官訊問。

吳季穎昨透過IG限動回應，與友人關於打假球的對話是玩笑話，願配合一切調查。

中華籃協18日將召開紀律委員會，吳目前所屬的台啤球團表示已經要求吳季穎離隊、停薪，且中止所有與球隊相關活動。士檢承辦檢察官將以偵辦職棒簽賭模式，朝向賭博、詐欺、背信等罪方向偵辦，後續將了解是否有組頭涉案，並釐清網路簽注站與吳季穎的關係，不排出改為偵字案，將吳季穎列為被告。

25歲的吳季穎，HBL時代效力於南山高中，率隊拿下104學年度高中籃球聯賽男子組冠軍，並獲選為冠軍賽MVP。就讀輔仁大學一年級時拿下UBA大專籃球聯賽新人王。吳180公分的身材，專職控球後衛，因出手果決，心臟夠大顆，獲得「神經刀」封號。去年8月從T1聯盟桃園雲豹轉戰至SBL裕隆納智捷，今年5月裕隆納智捷擊敗台灣銀行，奪下睽違13年的冠軍獎盃。

吳今夏改披台啤球衣，被週刊爆料離隊原因竟是打假球，在被流出的與友人的LINE對話中，直言「從玩家變成莊家」，且組頭開出來的價碼讓人難以拒絕，整個球季30場例行賽只要挑4到6場放水，冠軍賽則全力打，不過吳回應這些是私下與朋友亂開玩笑。