游安順以《半夜鬼上車》角逐最佳男演員。（台北市電影委員會提供）

孫情以《殭屍外公》角逐最佳男演員。（台北市電影委員會提供）

「2023金片子大賽」今（18日）公布入圍名單。邁入第13年的「金片子大賽」多達258件作品參賽報名，充分展現「Keep Rolling and...Action！」之精神及豐沛的創作能量。參賽作品以劇情片為大宗，囊括懸疑、恐怖、喜劇等多元題材，另有32部動畫，今年獨立設置紀錄片獎項，吸引多達56部紀錄片作品參賽，是近年最高，亦有許多知名影人演出實力派演員游安順、黃尚禾、黃河、江常輝、歐陽倫、連俞涵；新生代演員牧森、李夢苡樺、洪毓璟、王柏人、喬湲媛等。

本屆金片子大賽評審會議分為初審、決審，初審分2組，每組從129件作品中評選出入圍一般獎、特別獎和個人獎項，入圍名單公布後將進行決審會議。本屆評審團邀請到「億萬票房演員」宋芸樺、以電影《本日公休》入圍金馬4項大獎的導演傅天余、金鐘獎導演蕭力修、金馬評審經驗豐富的資深導演何平、《粽邪》系列導演廖士涵、《怪胎》導演廖明毅組成實力堅強的專業評審團，並於決審會議加入台北電影節卓越貢獻獎得主朱延平導演。除原有獎項外，美亞娛樂為鼓勵創作者，設立「美亞娛樂觀眾票選獎」票選並贊助獎金。

在樂壇有「痛苦歌王」之稱的資深歌手孫情出演《殭屍外公》，該片一口氣入圍5項個人獎項，包括：最佳男演員、最佳導演、最佳攝影、最佳音效、最佳剪輯獎，為本屆入圍大贏家；金鐘視帝游安順演技精湛，繼2020年後再度入圍角逐最佳男演員，游安順與雷嘉汭在《半夜鬼上車》攜手演出父女檔，充滿懸疑卻又顛覆鬼怪形象；《半夜鬼上車》、 《強強快跑》、《第七天》皆入圍4項個人獎項。

最佳男演員入圍競爭激烈，除了資深演員游安順、孫情，還包括為《強強快跑》獻「聲」的金馬最佳新演員胡智強；而《下一次，還有機會》中金馬最佳女配角張詩盈與小男孩吳苡樂的溫馨母子情，也讓吳苡樂入圍最佳男演員獎。最佳女演員入圍部分，柯媁晴在《幸福期望值》中的泰國女子角色與台詞讓評審印象深刻；《第七天》林幻夢露演出則把觀眾寫實的目光帶進角色內心掙扎的場域；《我們沒有問題》吳思竺細膩演出同居情侶的碰撞與摩擦；《願悲傷不再與你同在》田中美晴則曾演出日劇《勇者義彥和魔王之城》。

而一般獎部分共入圍20部作品，角逐獎金60萬元的「金片子首獎」、20萬元「評審團大獎」、10萬元「評審團特別獎」，其中《酬神扮仙》是少數的喜劇，吳宏修、李英宏、林澤凱三人在片中有在地又詼諧的對白；雷婕熙主演的《蜻蜓》描述沉重的死亡故事；江湖角色居多的張再興這次在《黃先生》演繹出父女間的矛盾與羈絆；演員、歌手雙棲的余佩真曾拿下北影最佳新演員，在《約會》中有相當細膩的詮釋；賣座鬼片《粽邪》系列演員許安植、陳雪甄也分別演出入圍作品《傳言》、《殭屍外公》。

宋芸樺人生第一次擔任評審就獻給金片子大賽，她笑稱非常新鮮且認為評審工作對演員來說是很好的成長過程，可以吸收很多能量，她認為入圍作品都非常精彩，所以在評審過程中激烈討論、非常糾結，她更表示：「希望有機會可以成為其中一位參賽者！」導演傅天余則大讚：「片子水準非常高，好的作品太多了！」她觀察疫情之後大家對影像創作有不同的感受，看到生命的樂趣與活著的快樂。傅天余除了透露評審討論過程非常激烈，更分享在比賽中能脫穎而出的三大關鍵：「創意、自信和勇氣，只要保持說故事的熱情一定會被看到。」

「實體」金片子大賽入圍影展暌違2年再度舉辦，將在11月11日（六）於光點華山電影館舉行，影展將放映包含一般獎、個人獎及特別獎入圍之短片，更安排劇組的映後座談，讓觀眾深入感受入圍作品的細膩演出與創意。2023金片子大賽入圍影展今年首度與韓國富川國際奇幻影展合作，特別開闢「國外觀摩單元」，影展舉行當天將放映2部獲選富川影展「XL短片放映單元」的短片《彩禮箱郎》、《惡夢》。2023金片子大賽入圍影展採免費線上報名，請關注「金片子大賽」粉絲專頁。