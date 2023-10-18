台中一名從事會計工作的20歲賴姓女子，因想增加被動收入，加入一個LINE投資股票群組，由於群組內所分享的投資課程都非常專業，讓她深信不疑。

隨著群內許多人分享，感謝投資老師報明牌，讓大家賺大錢的話術洗腦，賴女沒多久就接到自稱林姓助理的客服人員所報的明牌，並指導下載 APP後匯款進行操作。

具有會計專長的賴女因擔心被騙，再三確認此交易模式係取得金管會正規授權後，兩天內即分批匯款共20萬元，起初對方告知其帳面已獲利1千萬元，建議趁這波局勢加碼投資，賴女在前往銀行欲匯款40萬元，在行員關心提問及通報警察到場，才知道自己已掉入詐騙集團所設下的陷阱。

由於詐騙集團告知賴女，可透過匯款或面交的方式繳交投資儲值金，台中警察第四分局大墩派出所獲報成立專案小組，決定將計就計，請賴女變更成約定於超商面交。

警方在現場埋伏，順利逮捕陳姓假業務員（18歲），並從其身上起出數張假的工作證、工作手機等物品，稚氣未脫的陳嫌為假扮業務員，還特地從高雄坐高鐵北上，依詐騙集團指示自行製作好工作證，沒想到報酬還沒領到就當場人贓俱獲，全案依詐欺、洗錢防制法移送臺中地檢署偵辦。

第四分局分局長李建興提醒，民眾切勿輕信不明來源的投資管道，一經受騙往往讓投資人血本無歸；再三呼籲民眾只要涉及不明人士要求金錢往來或投資，務必再三確認，可撥打165反詐騙專線查證，以維自身財產安全。