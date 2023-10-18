新竹市和平路1處建案工地旁上個月21日出現塌陷，市議員林彥甫（右一）要不到建案施工計畫書與監測記錄，怒轟不受監督，如何能有公共安全？（摘自林彥甫臉書／陳育賢新竹傳真）

新竹縣竹北市接連發生幾起建案工地施工導致道路塌陷出現坑洞事件，而新竹市和平路1處建案工地旁上個月21日也出現塌陷，市議員林彥甫向市府索取建案施工計畫書與監測記錄，但市府回應因具營業祕密不可提供，讓他傻眼，抨擊不受監督，如何能有公共安全？

市府都發處則回應表示，監測公司所提供的監測報告涉及檢測技術及報告分析的智慧財產權，無法逕自完全公布，但其分析報告的相關數據等內容，均由4大公會技師協助審核並確認安全性，第三方單位確認過程公正，且審核標準非常專業，後續也會再跟議員溝通說明。

林彥甫指出，和平路某建案旁的道路發生塌陷時，他與立委邱顯智就在第一時間趕到現場，並要求市府勒令停工。市府在停工後雖然進駐前進指揮所，並汰換自來水管、瓦斯管，並將道路重鋪，但當地居民還是人心惶惶。

他說事發隔天，他行文跟市府要該建案的施工計畫書和工地監測記錄，但過了將近1個月後，市府竟回函說因設個人隱私、營業祕密，不願提供。

林彥甫表示，無法提供整本施工計畫書可以理解，但是節錄關於施工安全和擋土牆、連續壁的部分，市府不是做不到。監測記錄不提供就讓人更無法理解，到底是數據太難看，還是根本沒有監測記錄，市府都沒有說明，難道是要當建商的門神？

據他17日再向都發處追蹤最新現況，該建案並沒有如會議紀錄提高監測的頻率至每日至少1次，且尚未申請復工。

市府都發處則表示，此案第一時間隨即邀請4大公會技師前往現場勘驗，並請4大技師公會以輪值方式，在現場勘查檢核，就現場監測報告數據及了解工地擋土支撐現況同時確認安全性。

都發處指出，依最近10月14日監測報告，公會技師專業認定均在安全值範圍內，相關修復也於10月12日完成最後道路標線畫設作業，所有搶修工程告一段落，還給居民安全的生活、行車環境。

都發處強調，嚴格審核、勘驗、監督是此案最高原則，工地監測將持續要求廠商以自動系統監測，並主動上傳數據資料供市府判讀，亦持續要求施工單位加強監控。市府也將請4大技師公會協助，舉行會議審查書面文件，並經現場勘驗確認安全無虞後，民間工程才能復工。