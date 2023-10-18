上個球季的麻煩人物班西蒙斯（Ben Simmons）看到了重生的曙光，自從2021年那場宿命的季後賽（東區準決賽G7對老鷹）悲慘失敗之後，他就不再是以前的自己了。如今幾場熱身賽下來，西蒙斯似乎走出這個生涯的大危機，他對澳洲記者Christopher Riley說：「我感覺棒透了，跟我上一季相比有天壤之別。」

西蒙斯表示先前狀態不佳主要是有傷在身，「過去4至5個月我所經歷的最美好事情，那就是我能跑完整個過程，包括打球、被撞倒、爬起來、衝刺、灌籃，然後毫髮無傷走出來。因為我唯一想做的就是好好打球，做好我自己的工作。」

如果把西蒙斯的生涯用2021年季後賽分割，前半段他的「七六人時代」場均15.9分、8.1籃板、7.7助攻、1.7抄截。在受傷與鬧彆扭之後，他短暫的「籃網時代」只剩下6.9分、6.3籃板、6.1助攻、1.3抄截。他主要攻擊手段是內線得分，但對自己的罰球失去信心之後（生涯59.1%）導致他也不太願意在禁區出手。

話雖如此，區區幾場熱身賽還無法說服廣大的球迷，還是有人批評西蒙斯失誤過多，對於他的投射能力不抱期望，「也許他的平均失誤可以追上他的得分。」