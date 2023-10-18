高家人的平淡日常感動許多觀眾。（TVBS 提供）

首次演戲的謝展榮（左）深獲吳慷仁與同劇演員的喜愛 也讓大眾十分驚豔。（TVBS 提供）

張榕容與導演許肇任一起塑造出有點傻氣、可愛的角色 。（TVBS 提供）

由林心如製作、楊貴媚、喜翔、吳慷仁等實力派演員主演的《有生之年》，已播出大結局，製作人林心如也透過社群平台表達「家就是一個加油站，失敗挫折會轉變成人生珍貴的養分，希望看過這部戲的人都能獲得力量。」飾演2哥「高嘉陽」的鄭元暢意外過世，引起劇迷的激烈反應，他本人倒是很淡定，暖心地回應：「高嘉揚的人生雖然短暫，但他是有愛的活著，是很幸福的。」

令觀眾又氣又愛的大哥吳慷仁，則在臉書寫下對《有生之年》的喜愛，表示有生之年，還能演戲給大家看真的很不錯了，也不捨故事的完結，表示「故事還在繼續…」周旋在高家大哥與三弟之間的張榕容，透露一開始這角色讓她很頭痛，如何拿捏與兩兄弟的關係，又不能顯得太過「綠茶」(指：外表看起來無害，內心工於心計)，過程中與導演不停討論，塑造出有點傻呼呼又可愛的「許雅欣」。

「早餐店老么」林哲熹最近在路上常被認出來，聽到的第一句話都是：「我有看《有生之年》」，接著就會開始跟他點早餐，讓林哲熹笑說：「真的開一家早餐店，生意會很好喔！」無厘頭又外向的「紅茶女神」孫可芳，非常開心受到觀眾很大的回饋，希望之後有機會讓大家看到更多洪詩詩的故事，更幽默地說：「以後挑戰個奶茶(女神)、可樂(女神)給大家看，真的很捨不得。」

扮演年輕媽媽的方志友，看到不少粉絲越看越入迷，甚至太過投入而眼淚直流，以溫柔語氣喊話：「家永遠都在，我們在長大，父母在老去，無常總是難以預料，一起珍惜所愛。」首次演戲令外界刮目相看的謝展榮，表示還沒看過整部戲，因為看到自己在電視上出現有點「挫」(台語)，不過身邊朋友都給予鼓勵，會再找時間好好觀賞《有生之年》。

楊貴媚詮釋從高媽媽到逐漸找回自我的陳小姐，她表示：「這是重新認識自己的一段旅程，希望你們能在《有生之年》看到自己，收獲幸福。」與楊貴媚從頭吵到尾的高爸爸─喜翔，則向喜愛《有生之年》觀眾道謝：「謝謝您們，從一開始就陪著高家到結局。」