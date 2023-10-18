士林地檢署針對台北市議員林杏兒提起當選無效之訴，卻因延遲1日超過上訴期，遭高等法院駁回，讓林杏兒當選議員有效，引發軒然大波。對此，法務部政務次長蔡碧仲18日下午說，對於士檢延遲上訴案件，士檢詳研判決後會做適當處置，法務部要求各地檢署將來在處理類似案件都要注意上訴時效，也會督請台高檢對於士檢案件詳細調查流程，避免類似情況再發生。

蔡碧仲說，法務部要求最高檢察署對於所有的賄選或其他妨害選舉案件，要嚴格查緝，從嚴追訴處罰，並積極提起當選無效之訴。

他說，去年的九合一選舉，法務部督導各地檢署提起192件的當選無效之訴，對於所有妨害選舉案件 都秉持勿枉勿縱。

對於士檢延遲上訴案件，蔡碧仲說，檢詳研判決後會做適當處置，法務部要求各地檢署將來在處理類似案件都要注意上訴時效，也會督請台高檢對於士檢案件詳細調查流程，避免類似情況再發生。

士檢去年查出國民黨中常委蕭景田幫林杏兒賄選，依投票行賄罪起訴蕭景田等人，並針對當選人林杏兒，向法院提起當選無效之訴，但一審認為檢方舉證不足，駁回士檢起訴。

不過，高院接獲士檢上訴後，僅開庭1次，認為檢察官延誤上訴期間1天，逾上訴期，駁回檢方上訴確定，引發軒然大波。法務部指示台高檢要求士檢查明。

士檢指出，本案是院檢對於上訴起算日期認知不同，士檢除正深入研議裁定理由，並就當初收判過程進行內部行政調查，後續將依照台高檢署指示，儘速查明，釐清責任，對外說明，以昭公信。