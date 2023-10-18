南亞光電表示，目前太陽能發電系統服務實績包含貨車組裝廠、維修場、生產工廠、醫院、商辦大樓、加油站、大專院校、停車場等，協助業主節省電費並達到減碳效益。

有鑑儲能系統代表未來能源供應鏈的關鍵，南亞光電訴求扮演SI（系統整合商）角色，以全方位服務（Total Solutions）的一條龍服務方式，滿足對智慧能源管理系統整合的需求，建立嚴謹的規範以推進淨零永續轉型。

為此，南亞光電與同為台塑企業的福能一同合作，不管是儲能的應用上亦或是能源管理，都能以福能所開發出的獨家電池能源管理系統（ESSCI）和 3D EMS系統，以最安全的監控技術將客戶的能源管理最佳化。

南亞光電指出，在充滿挑戰和機遇的能源世界中，企業如何兼顧環保、經濟發展愈顯重要， 能源穩定性、 可再生能源整合、 能源成本節省及減少碳足跡實為落實布局的重要關鍵。

其中，儲能系統可在能源需求高峰時段，為客戶提供儲能系統的電力，確保運營不會受到電力波動的影響；南亞光電技術還可支援有效地整合太陽能、風能和其他可再生能源，克服其天氣相依性，實現能源多元化。

此外，通過利用儲能系統，企業可在低谷時段儲存廉價能源，然後在高峰時段使用，進而節省能源成本；伴隨新能源歸化、建置，進一步減少碳足跡： 透過減少對化石燃料的依賴，我們的服務有助於降低碳排放。