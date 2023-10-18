泰國男星 Pongtiwat Tangwancharoen（暱稱 Blue ） 在米蘭時裝周後，又再度現身於TOD’S品牌活動。（TOD’S提供／林欣儀台北傳真）

日本演員飯豐萬里將出席TOD’S於新加坡舉行的「The Art of Craftsmanship – Tim Walker作品」 展覽。（TOD’S提供／林欣儀台北傳真）

TOD’S於新加坡舉辦「The Art of Craftsmanship – Tim Walker作品」 展覽。（TOD’S提供／林欣儀台北傳真）

義大利時尚品牌TOD’S上月剛結束2024春夏系列大秀，便馬不停蹄地前往新加坡，將在2023米蘭設計周舉辦的「The Art of Craftsmanship – Tim Walker作品」 展移師72-13畫廊、展演空間之中，並搶先為現場嘉賓展示2024春夏男女裝系列，現場還邀請品牌代言人Joy、泰國人氣男星 Pongtiwat Tangwancharoen （暱稱 Blue）、日本女演員飯豐萬里等人出席，星光熠熠。

今年四月TOD’S與知名時尚攝影師Tim Walker合作《工藝中之藝術》計畫，透過Tim怪誕、具戲劇張力的拍攝風格誠心演繹下，將品牌自傲的精湛工藝呈現出超現實的夢幻感，該計畫問世後隨即在米蘭設計周上舉辦展覽，並獲得各界好評，因此品牌也特地將此展覽移師新加坡。

來自義大利的TOD’S工匠現場示範Bubble Gommino豆豆鞋和Di Bag的製作過程。（TOD’S提供／林欣儀台北傳真）

除展覽之外，TOD’S也在現場展示剛在米蘭時裝周上發表的2024春夏男女裝系列。（TOD’S提供／林欣儀台北傳真）

TOD’S在時尚攝影大師Tim Walker鏡頭底下，將工藝與趣味性一同展現出來，在展覽中也能看到不少有趣的佈景。（TOD’S提供／林欣儀台北傳真）

於展覽中品牌除展示與Tim Walker合作的圖片之外，也將照片中超現實的場景化為現實，讓觀賞嘉賓如同走進童話般的奇幻世界當中，一同走進品牌的工藝傳統打造的美麗國度；另外品牌也特地邀請來自義大利的工匠，實際在賓客面前示範品牌經典Bubble Gommino豆豆鞋和Di Bag的製作工序，希望藉此突出在每張展示的圖片中所呈現的藝術與美學，以及品牌引以為傲的真正價值。