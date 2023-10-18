陽明交通大學的Open House企業校園徵才秋季招募就業博覽會18日上午於光復校區登場，吸引了58家企業參與，設置87個攤位，並提供超過5千個工作職缺。校方表示，本次參加企業類型廣泛，除半導體產業外，更有批發及零售以及運輸及倉儲業首次參展。

前幾年受到疫情影響，陽明交大自2021年9月起，推出實體、虛擬就業博覽會，盼雙管齊下舉辦招募系列活動。隨著疫情的緩解，為了滿足企業與學生更直接、面對面的互動需求，校方決定從2022年重新帶回實體的就業博覽會。

除此之外，也在10月2日至10月6日舉辦23場的實體企業說明會，提前為學生和企業打下良好的互動基礎。此外，在就業博覽會之後，還有一系列相關活動包括企業參訪、職涯諮詢服務、職場軟實力講座以及海外留遊學祭，盼協助學生順利邁向未來的職場。

陽明交大指出，這場活動除在校生，也歡迎其他學校的學生、有就業需求的民眾一同參加。為了滿足外籍生的求職需求，與國際事務處、GLORIA國際產學聯盟總中心攜手合作下，本次活動不僅提供雙語資訊，還有13個企業攤位提供雙語職缺諮詢，及舉辦外籍生專屬的招募活動。