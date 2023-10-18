台灣香蕉研究所打造新穎販售部，18日越南企業（右）參訪後，看到香蕉相關產品種類多元，令眾人驚豔。（林和生攝）

香蕉作為台灣重要農產之一，但除了鮮果食用外，在香蕉研究所近來積極開發下，有了包括加工食品、擺設盆栽及清潔用品等，所內為此重新打造販賣所，提供商品擺設上架，拓展多元通路。

台灣香蕉研究所每年蕉苗販售超過200萬株、約占全台比例一半，是最重要的收入之一，但近期展開跨界合作，開發包括香蕉沙其瑪、香腸、貢丸及青蕉條等食品，另有三尺蕉擺設盆栽，還推出與生技廠合作開發的乳液、潔顏慕絲及驅蚊液等。

為讓商品陳設上架，香蕉研究所將蕉苗分切重新改造，成為燈光明亮、擺設簡約的販售部，會有如此改變，香蕉研究所所長邱祝櫻說，在新冠疫情爆發前，每年都有來自國外農業考察團前來觀摩，但疫情後國際交流喊停，為讓空間活化，才有重新裝修的計畫。

來買蕉苗的簡姓農民，每次上門都隨手買上一包香蕉乾，他說，自己種香蕉早就吃膩，但總會試試加工食品味道。18日來台觀摩的越南長海集團總經理陳寶山也訝異農產品開發多元，把精緻農業發揮極致。

邱祝櫻說，會有開發多元商品的構思，與過去香蕉價格幾年就會大漲大跌有關，避免蕉土蕉金狀況不斷輪迴，因此積極開發相關產品，更鼓勵讓青蕉入菜，全都是為了穩定蕉價超前部署。