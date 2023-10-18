藍白合幕僚會議爭議不斷，據轉述，民進黨祕書長許立明今在中常會中表示，「這場戲，骨子裏就是這樣，很難看」。

至於藍白合的問題，據轉述，許立明在中常會黨務報告中指出，「別人的家務事我們不太評論」。不過注意到一點，「他們談得有點僵，還迫不急待跟郭台銘招手」，這個部分，說穿了是把民意當作籌碼，為了自己的政治利益作打算的行為。

許立明說，這場戲，骨子裏就是這樣，很難看。民進黨還是強調，以最艱困的狀況贏得這場選舉，把自己的狀況調整好，提出更好的政策贏得人民信任，這才是重點。

此外，許說，藍白合的議題在媒體、社群佔據大部分的位置，還是有很多重要的議題，包含前內政部長李鴻源在沒有證據底下，污衊之前的口罩國家隊貪污，非常值得欣慰的是三大工會馬上跳出來嚴正指責，李才在昨天深夜心不甘情不願道歉。「近期包含台積電、以巴戰爭等，會進一步如何演變，我們會密切注意。」