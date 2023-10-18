台南市登革熱疫情燒不停，直到昨天累計病例數已達1萬5561例，全市37個行政區，也只有北門、東山及白河等3區仍維持零確診尚未淪陷。國民黨市議員蔡育輝今天除在議會公開頒發「登革熱之光」捲軸給3區區長外，也要求民政局對於沒有確診病例的行政區，仍應提供防治經費。

市議會定期會今天進行民政局工作報告時，局長姜淋煌率37區區長列席備詢。會中，蔡育輝偕國民黨議員李中岑、尤榮智等人，會同姜淋煌共同頒發「登革熱之光」捲軸，給目前仍零確診的東山區長呂煌男、北門區長張政郎、白河區長董麗華時，3人的表情都略顯尷尬。

3位區長認為，感謝議員的肯定，他們3區與其他熱區的區公所一樣推動登革熱防治工作，目前仍能維持零確診應該是運氣好，加上又位處偏鄉，他們也已經收到市府即將補助30萬元的公文，雖然經費雖尚未正式核撥，但公所都已先行動支，絕不會影響登革熱防治工作。

不過，蔡育輝頒發的「登革熱之光」也引起討論。李中岑認為用字不夠精確，看起來像是登革熱確診病例最多的行政區，建議改為「防治登革熱有功」，才是肯定區長們防治工作做得好；對此，蔡育輝也表示，可以重寫再送給區公所，但他此舉主要是為突顯防治經費的重要性，目前全市已有1萬5000多例，希望不要打破前市長賴清德任內的2.2萬多例，否則就要歷史留名了。

蔡育輝還強調，絕不能登革熱確診個案較多的熱區才有經費，零確診區公所平日的防治工作也很重，市府不應等中央撥款，應該先將經費撥給公所。姜淋煌回應說，中央補助防治經費3000多萬元已在簽核中，很快就會發到各區公所，也感謝基層公所的辛勞。