南投市全民運動館已經完成可行性評估期末審查會議，發包施工後可望成為南投縣第1座全民運動館。南投縣政府提供

草屯全民運動館位在共融公園旁，目前已經開完公聽會，正進行建議評估檢討修正中。南投縣政府提供

南投鄉親一直期待能夠有自己的國民運動館，南投縣長許淑華18日在縣議會指出，目前南投市與草屯鎮都已經找到土地進行規畫與審查，埔里則已進行土地現勘，未來南投縣可望有3座全民運動館。

許淑華今天在縣議會施政報告中提到南投縣全民運動館時，開心跟鄉親報告「未來南投縣至少有南投、草屯、與埔里地區都有全民運動館，南投人擁有大型國民運動中心規模的全民運動館，可望美夢成真！」

許淑華指出，南投鄉親一直期待能夠有自己的國民運動館，她一上任就立即將南投市舊議會規畫為全民運動館，該基地占地6385平方公尺，初步規劃地下1層、地上4層多功能運動館，目前已經完成可行性評估期末審查會議，針對民眾建議運動項目進行規畫，未來發包興建後，可望成為南投縣第1座全民運動館。

除南投市外，許淑華也提到草屯全民運動館位址原本選擇在旭光高中，但因鄉親朋友希望與學校做切割，經過草屯地方議員會勘後，決定移到往草屯共融公園旁，面積有1萬6184平方公尺，初步規畫地下1層、地上3層，另加上草屯鎮公所希望納入周邊的游泳池等設施納入其中建議，目前已舉辦過公聽會，正進行建議評估檢討修正中。

此外，許淑華也表示，南投縣埔里鎮與魚池鄉的人口與遊客已經達到可興建運動館的需求，所以她這個特別前往縣府殘福大樓旁勘查，對於該區有國有財產署、鎮公所與縣有土地，未來興建全民運動館時如果可以同時將埔里鎮市區停車空間納入，可望同時解決國民運動中心與停車問題。