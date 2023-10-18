宜蘭縣警察局宜蘭警分局一名偵查佐，在這月初疑以辦案為名，外出嫖妓，但事後卻涉嫌以警察為名，索回1800元的費用，縣警局知悉後召開考紀會，決議以二大過免職，分局偵查隊長也受連帶處分，調整為非主管職務。

據了解，林姓偵查佐是在10月5日期間，以外出辦案為名，卻打電話找上應召女，林員花了1800元費用完事，離開後又折返，再以身為警察為由，向應召女強索1800元，形同白嫖。

該名外籍應召女在事後因沒有將部分費用上繳給管理層，引起幹部質疑，但該名應召女以手機錄影為證，強調根本沒有收到錢，而是被白嫖了，隨畫面傳出，警察局接獲情資，組專案小組查辦。

10月16日縣警局召開考績會，以林員違法情節重大等，決議二大過免職處分，偵查隊長調離非主管職，並報請檢方偵辦。

法界人士指出，貪汙要有對價，如他單純索回1800元，涉犯是強制罪，可判3年以下徒刑，加上瀆職罪章可加重2分之1，最重可判4年半；但如林員亮出警證、「藉勢或藉端勒索、勒徵、強占或強募財物」，恐涉犯貪汙，最輕是10年以上徒刑。

警界盛傳，林員與其妻子在同一分局，每天零用錢只有100餘元，而林員並非是第一次召妓，雖然外傳他以辦案為由去召妓，但事後則稱「純粹去發洩。」而之所以會索回1800元，則是林員有房貸等其他貸款，經濟壓力不小。

警察局表示，林員二大過免職，偵查隊長調非主管職，其餘相關人員待偵審结果，從嚴追究考核監督不周的責任。