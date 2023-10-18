蘇巧慧也邀集「重量級舊識」助陣，分別為台灣首位女性棒球主審劉柏君、亞運拳擊金牌得主林郁婷。（蘇巧慧辦公室提供）

蘇巧慧喊話支持者，兩項募款小物已於今日透過官方網站限量推出，呼籲有興趣的民眾不要猶豫，一起換上台灣隊隊服。（蘇巧慧辦公室提供）

民進黨立委蘇巧慧日前公布首波競選募款小物，不僅與台灣在地廠商合作，推出MIT的「時尚巧球帽」以及「永續巧Polo」，更邀請到台灣首位棒球女主審劉柏君，以及出身鶯歌的亞運拳擊金牌得主林郁婷一同拍攝宣傳照。她指出，兩項募款小物已於今日透過官方網站限量推出，呼籲有興趣的民眾不要猶豫，一起換上台灣隊隊服。

值得注意的是，募款小物之一的巧Polo衫為蘇巧慧特別與環保品牌「SAYA餘創」，以及樹林在地紡織廠合作，以最新環保技術，將寶特瓶回收後切碎、紡製製成絲線，進一步紡織成為永續材質的Polo衫。她表示，製作每件巧Polo衫平均只需要22個寶特瓶，希望在選戰的同時也能兼顧永續發展，顧好台灣的環境。

蘇巧慧指出，身為立法院聯合國永續發展目標策進會的副會長，他一直相當關心循環經濟、永續發展的議題，過去也曾推動將廢棄物利用納入再生能源獎勵範圍的法案。他的選區樹林、鶯歌、新莊有許多工廠，業者們其實也都意識到永續、環保是大環境趨勢，非常積極運用自身技術，進一步創造更多可以促進循環經濟，降低環境負擔的產品，因此催生出這次的合作。

蘇巧慧表示，他的競選募款小物「巧Polo衫」特別與樹林在地紡織廠，以及南亞環保再生品牌「SAYA餘創」合作，先由工廠將寶特瓶回收後切碎、紡製成環保紗線，再送到新北樹林的紡織廠進一步紡織、染色。每件Polo衫只要用22個寶特瓶，即可製作出一件巧Polo衫，兼具環保與美觀功能。

她指出，其中所使用的「低雙酚A聚酯回收絲」技術，使回收聚酯產品更具安全性，甚至領先業界成為今年度台北紡織展亮點之一。蘇巧慧強調，這件「挺台灣、挺巧慧」的巧Polo衫，不僅結合地方產業與台灣獨步全球的環保紗技術，也希望替永續發展與循環經濟盡一份心力。

蘇巧慧說，民間企業自發性透過技術改良，實踐永續經濟的精神，是台灣接軌世界潮流很好的典範。他一直以來也不斷呼籲，政府在落實綠色轉型時，應適時納入中小企業的力量，讓他們成為台灣邁向淨零目標的最佳夥伴。蘇巧慧強調，未來他也會繼續扮演政府與民間企業溝通的橋樑，讓台灣在淨零的路徑上走得更加順暢。