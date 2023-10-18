林襄和張雅涵這對好姊妹，日前上小S（徐熙娣）主持的東森《小姐不熙娣》，錄製「媽呀！你的毛未免太多了！這款朋友怎麼當下去？！」主題，2人因同經紀公司成為好友，感情好到甚至可以全裸在對方面前走來走去，派翠克開玩笑問：「在哪裡走？」小S笑虧：「不然你以為信義區？」逗得眾人哄堂大笑。

姊妹互揭秘密不只一樁，林襄透露張雅涵有嚴重容貌焦慮，長一顆青春痘也要大驚小怪，連帶影響工作心情，公司為此下令要同事多稱讚張雅涵，免得她走火入魔。而張雅涵爆料林襄花大錢請梳化，通告結束後還能撐好幾天不卸妝、不洗頭，只為省錢要把工作妝用好用滿，意外曝光女神私下真實面目。

值得一提的是，小S和派翠克現場拷問3組來賓前男友的職業，林襄也毫不避諱提到反骨男孩孫生，被問及是否因他不愛親密行為而分手？林襄坦白證實，還引用沈玉琳說的話：「早上沒啥鳥用，晚上鳥沒啥用。」驚人之語頓時嚇壞所有人，更冷不防地說：「你們下次可以問問Wendy。」