監察院調查發現，新隆社區與大孝大樓持分共有同一筆土地，共同領有同一張使用執照，台北市政府卻核准大孝大樓單獨拆除重建，又違法受理審查核定新隆社區為海砂屋，並限期住戶停止使用、自行拆除，嚴重影響所有權人財產權益，為此糾正北市府；台北市建管處今(18)日回應，相關海砂屋認定、公告、限期使用及拆除等程序均依法辦理。

台北市政府透過台北市建管處發新聞稿回應，監察院糾正大孝大樓未依《建築法》應檢附之權利證明文件辦理即核發建築執照乙案，因大孝大樓先於2008年間由專業機構鑑定為海砂屋並向本處申請建照，由於海砂屋改建有其急迫性，台北市政府為維公共安全，參照「331震災受損建物之案例以分管協議書」替代土地權利證明文件核發建造執照。

台北市政府指出，監察院新聞稿稱北市府未依《台北市高氯離子混凝土建築物善後處理自治條例》規定由區分所有權人提出辦理，涉有違反規定，經查新隆社區是透過區分所有權人會議決議辦理鑑定，其區分所有權人數及區分所有權比例，均已超過《自治條例》所規定的「二戶及所有權比例1／10」，並無違背或影響區分所有權人權益，本案相關海砂屋認定、公告、限期使用及拆除等程序均依法辦理。

台北市政府強調，後續全案待收到監察院糾正案後，市府當依規定檢討辦理。