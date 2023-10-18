高雄厝的設計以綠建築為基礎，歷經10餘年逐步導入綠能設施、通用化設施、智慧生活科技，已成為高雄市具有建築創新性、永續性、藝術性和城市地標性之整合性特色建築形態。

嘉義產官學參訪高雄厝建築。（圖片來源：高雄市工務局提供）

18日嘉義市政府及建築師公會代表來到高雄市參訪高雄厝，瞭解高雄厝建築特色，並親探今年甫獲高雄厝綠建築大獎的芒果樹辦公室新建工程，以及京城建設馥の森與城揚建設美廳苑等三處高雄厝綠建築。

嘉義產官學參訪高雄厝建築。（圖片來源：高雄市工務局提供）

參訪對象之一的芒果樹辦公室新建工程是一座以負能耗為目標的建築，建築師透過建築技術實現環境的永續發展，在「尊重土地與自然」的理念基礎上，運用仿生概念將主體樹型枝幹在建築外觀作柱體延伸外，在地紅磚元素也納入建築造型的紋理選材，和原有基地景觀融為一體。

為了達到與生態共存、節能減廢目標，芒果樹基地採自然通風循環、室內採光良好之設計手法，進一步減少因空調、照明所消耗的能源，而透過屋頂裝設太陽能發電設施，成功在高雄市打造全台第一座以零耗能為目標的建築，提前達成淨零排放之終極目標。

透過這次高雄厝綠建築大獎的交流觀摩活動，各建築基地的項目負責人分享他們在這些建築項目中所面臨的挑戰和成功故事，並討論實踐永續建築的重要性，更能深入了解高雄厝的建築特點和永續性設計。