精強科技總經理鄭明輝表示：LIVA迷你電腦體積輕巧、低功耗、安裝簡易且具成本效益，在印度廣受客戶青睞。受惠於智慧零售、視訊會議與工業檢測解決方案的強勁需求，今年LIVA迷你電腦在印度銷量已獲得雙位數成長。印度已躍升為全球人口最多的國家，隨著政府與民間支出增加，身為印度最受歡迎的迷你電腦品牌，我們預期在印度維持成長動能。

精強科技旗下LIVA迷你電腦秉持「給更美好的生活 (Living a Better Life)」的品牌精神，已連續三年獲得印度NCN產業雜誌評選為「最受歡迎的迷你電腦品牌」。

全新的LIVA Z5 Plus、Z5E Plus和Z5F迷你電腦搭載IntelR第13代Corei處理器，將首度在印度市場亮相。Z5系列完美搭配智慧零售解決方案，支援高達64GB DDR4記憶體，配備豐富的的I/O連接埠，以及超高速M.2 2280 PCI-E NVMe Gen-4x4 SSD固態硬碟、2.5吋SATA硬碟 (Z5E Plus)。支援HDMI CEC遠端控制開關，是搭配4K數位廣告看板的最佳夥伴。網路連線包括雙2.5GbE LAN和802.11ax無線技術兩種選擇。

LIVA Z5F Plus迷你電腦採用獨特的無風扇設計，具有防塵防噪防熱的優點，配備4個COM，可以輕鬆連結讀卡機、掃描機、收據列印機等零售業應用，完美搭配自助結帳機、POS 或數位看板等需求。

全新的H610H7-IM1、ADLN-I3和ADLN-I主機板配備高達10個COM端口，專為工業及商業應用所設計。Micro-ATX H610H7-IM1支援第12與13代Intel Core以及Pentium與Celeron處理器，具備雙PCI-E x 16擴充插槽，適合智慧交通，自動化安全檢測與智慧工廠應用。低功耗設計的Mini-ITX SoC ADLN-I3和ADLN-I主機板支援Intel Alder Lake-N處理器，10W的TDP 設計，適合各項IOT物聯網裝置、數位看板，零售POS或智慧包裹櫃使用。