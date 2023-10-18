在台中有13條路權的四方客運因積欠司機薪資導致昨天司機罷工，交通局緊急協調4家業者代駛，台中市政府交通局長表示，今天上午已有13位司機返回工作崗位，開出100個班次，本周五將進行首次勞資協，若協調未果勞工繼續罷工，交通局會採取限期改善否則將收回路權的強硬手段。

四方客運多次拖欠司機薪水、未按時給付，昨天司機罷工到勞工局申請調解，交通局則委請4家客運業者代駛，解決學生、上班族等交通需求。根據統計，四方客運昨天漏班470班，依契約規定計開罰235萬元，另再依公路法77條開罰9萬元。

葉昭甫表示，目前勞工局已介入，將於本周五進行第一次勞資協調，昨天駕駛們提出訴求後，今天上午有13位駕駛回到崗位，約出班100班次，交通局現在每天上、下午都會督導四方13條路線狀況，以利一般民眾搭乘權益可受到保障。

葉昭甫說，收回路權是政府的手段之一，也是對業者的終極手段，盼在20日勞資協調前，資方內部要討論如何回應勞方的需求，希望周五勞資都可以得到共識，這是最好的方式，但若勞工最後仍選擇罷工，交通局會祭出限期改善否則收路權的強硬手段，資方必須趕快解決勞資爭議。

葉昭甫表示，司機們昨天是第一次到勞工局申請調解，相關的法律程序結束後，勞工若願意復工就恢復班次；不願意復工也會協助安排轉到其他客運公司，但司機與四方目前還有契約關係，要待契約關係結束才能協助轉到其他公司。