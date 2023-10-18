迎向數位革命挑戰，全台企業都在爭奪IT人才，數位發展部指導IMA資訊經理人協會創立「IT Matters Awards」，表揚為IT人才提供友善環境的企業，希望台灣成為人才培育、發展的最佳基地，提升數位競爭力。首屆頒獎典禮今（18）日登場，信義房屋與IC設計大廠聯發科、台灣連線（LINE Taiwan）、台灣大哥大等知名企業同獲評審團肯定，奪得「最佳IT雇主獎」，更是房仲產業唯一入選。

「IT Matters Awards」評選最佳IT雇主獎、經理人獎、人才獎、教師獎、產品／專案獎等五大面向獲獎企業。數位發展部長唐鳳致詞指出，透過舉辦IT Matters Awards，主要也是希望IT雇主們的「Best practice」可以集合與分享，幫助其他想要留住IT人才、培育IT人才、甚至吸引國外IT人才的企業。

而信義房屋獲「最佳IT雇主獎」，關鍵在於近3年，無論在PropTech數位人才招募、培育發展，乃至於社會公益貢獻等面向，都有顯著成果。

信義房屋總經理陳麗心指出，從2020年啟動數位轉型計畫開始，信義房屋不僅擴展數位團隊規模，更強調必須從員工體驗角度出發，重新設計數位人才所期待並願意長期發展的職場環境，希望讓人才能夠充分成長與發揮；換言之，每位工作夥伴不僅只是在信義房屋工作，更是成為具有「造局者精神」的一份子，在打造自己格局的同時，也成就信義的格局，彼此相互激勵、一同朝著目標前進，落實「擴張小宇宙，成就大理想」的雇主品牌精神。

信義房屋獲「最佳IT雇主獎」，由總經理陳麗心（右）從數位發展部長唐鳳手中接過獎座。(圖/信義房屋 提供)

因此，除了提供完善的薪獎制度外，人才培育及組織轉變更是重中之重。首先，信義房屋將數位專業能力進行更細緻的專業分類，並依照不同技術屬性，去思考各專業的發展路徑，讓數位夥伴對專業的養成路徑、未來發展目標能夠更具體了解，並鼓勵橫向技術交流分享，使團隊彼此能激盪新的視野。

接著，在組織與文化面向，也成立轉型辦公室、設立「轉型長」主責轉型事務，將部分專業組織逐漸轉為扁平化、導入敏捷開發文化，逐步推進轉型，縮短決策鏈並加速專案進度，利用 MVP（Minimum Viable Product，最小可行產品）加速服務的發展與試錯，強化IT同仁自主性與規劃能力，改變過去以專業分工的程序式開發模式。此外，主管也會定期與同仁面談發展方向、個人任務目標，同時，根據不同職能進行學習規劃，安排夥伴接受內外部課程培訓，每年相關的訓練經費就達數百萬元。

2023年信義房屋也啟用了新辦公空間「數位轉型基地」，將快速迭代、開放溝通等創新組織文化，作為工作場域的核心設計理念，也就是以開放式、無固定座位的混合辦公模式，創造更適於大型跨部門專案推動的環境。

陳麗心強調，信義房屋不只是從事不動產經紀業，更希望從本業加以延伸，提供消費者購屋、入住後的「好生活」，進而成為居住生活服務第一品牌；因此號召數位科技領域的好手一起投入PropTech房地產科技發展，為消費者提供更完善、貼心的服務，體現信義的地方就有幸福。