游錫堃致贈獎學金給北新國小學生。（高鈞麟攝）

游錫堃應現場來賓要求，吟唱蘇軾《水調歌頭》及蔡惠如《意難忘》等2首漢詩，贏得熱烈掌聲。（高鈞麟攝）

「一口氣吟了1000年—2023台灣漢詩發展與吟唱推廣特展」今於國立台灣圖書館登場，立法院長游錫堃、教育部長潘文忠等人出席參加，游錫堃小露身手，用台語吟唱2首漢詩，贏得滿堂喝彩。新北市新店區北新國小師生與台北市百齡高中師生，分別帶來台語漢詩吟唱短劇及客語漢詩吟唱詩詞歌謠，餘音繞梁、熱鬧非凡。

游錫堃致詞時首先表示，台灣本土語言發展一路艱辛，心有戚戚焉。今年教育部將「漢詩吟唱」正式導入國家教育行政體系，立下重要里程碑。回想日治時期臺灣漢詩詩社興盛，全盛時期超過3百多個。後來台灣推行禁說方言，漢詩及台灣本土語言逐漸式微，台灣本土語言甚至被聯合國教科文組織歸類為瀕危滅絕語言。

游錫堃指出，自1951年禁說方言政策至今歷經72年，如今不僅本土語言教育受到官方重視，台語漢詩吟唱終於進入教育體系，除了官方將本土語言納入教育課綱，並通過《國家語言發展法》，也協同民間單位響應推廣漢詩吟唱，挽救本土語言免於失傳，並得以傳承珍貴歷史記憶。

游錫堃應現場來賓要求，吟唱蘇軾《水調歌頭》及蔡惠如《意難忘》等2首漢詩，贏得熱烈掌聲。

國台圖館長曹翠英表示，為復振並彰顯台灣台語與臺灣客語的語言價值，達到保存文化多樣性與傳承本土語言表演藝術的目標，國台圖舉辦的一系列漢詩吟唱推廣活動還包括講座與競賽。除了在10月20日、10月27日及11月3日分別舉辦一場台灣台語、客語漢詩吟唱推廣講座，帶領大家一同領略漢詩之美。