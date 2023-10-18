台北市政府地政局今（18）日公布9月動態月報指出，2023年6月實價登錄交易件數830件，較 5月減幅6.11％；交易總額243.46億元，較5月增幅13.2％；至於住宅價格指數，為115.39，較5月上升0.03％。

台北市地政局今天公布最新一期（112年6月）實價登錄交易指出，6月全台北市、大樓價格持續走升，公寓、小宅價格皆微幅下跌。

6月全市住宅價格指數115.39，較5月115.36上升0.03％，較去年同期114.36上升0.9％；標準住宅總價1,828萬元，標準住宅單價每坪58.22萬元。

其中大樓住宅價格方面，指數120.30，較5月120.01上升0.24％；公寓住宅價格指數110.19，較5月110.51下降0.29％；小宅住宅價格指數109.10，較5月109.29下降0.17％。

觀察全市、大樓、公寓及小宅的月線、季線及半年線趨勢，全市月線、季線上漲，半年線仍下跌；大樓表現最強，小宅最弱。

另外在交易量方面，6月實價登錄量價動態，全市交易量共830件，較5月884件減少54件，減幅6.11％，較去年同期749件，增幅10.81％；交易總額為243.46億元，較5月215.08億元增加28.38億元，增幅13.20％，較去年同期191.56億元，增幅27.09％。

觀察台北市各行政區的表現，6月有4區成交量增加、1區持平、7區減少。

其中增幅前3名分別為信義區、士林區、松山區，較5月分別增加31.15％、23.40％、5.80％；減幅最大為文山區，較5月減少45.92％。

地政局指出，各行政區交易總額依序由中山區49.90億元、中正區26.66億元及內湖區25.97億元位居前3名。

至於總額最少行政區，為大同區，僅8.84億元，總額最高的中山區與最低的大同區，差約4.64倍。

交易總額增幅最大為中山區，較5月增加100％；減幅最大為文山區，較5月減少38.78％。

在季指數表現方面，第2季台北市12行政區中，有8區上升、4區下降。

其中增幅最高為信義區0.49％，減幅最大為士林區0.47％；相較前一年同期，12行政區中近1年亦有8區上升、4區下降，增幅最高同樣為信義區1.79％，減幅最大為士林區0.87％。