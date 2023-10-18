高雄籍漁船豐國616號遠洋漁船今年4月在公海發生喋血案，43歲越籍陳男持刀殺害34歲印尼籍船員後藏匿船艙儲藏室，船隻歷經近月航程返台，刑事局上船攻堅將他拘提送辦，陳男被檢方聲押獲准，今雄檢偵結依殺人罪起訴。

高雄籍遠洋漁船豐國616號今年4月28日下午16時許，在印度洋距南非開普敦東南方約674海浬公海上作業時，行凶的陳嫌當日疑似精神不穩，幻想死者要對他不利，持刀砍殺正在冷凍區整理漁獲的死者，即躲到船艙儲藏室內，船長立即將艙門反鎖，駛向模里斯西尋求援助，但模國以發生在公海為由，僅同意停靠模國路易士港，並協助人道行政援助，並未啟動司法偵查。

這起喋血案雖然發生在公海上，但我國籍的船艦及航空器，均屬我國領土的延伸，所以我國具審判及管轄權。案發後立即由刑事局、海巡署及高雄市警察局共組專案小組，報請高雄地檢署檢察官指揮偵辦。

刑事局派駐南非警察聯絡官接獲通報後，立即趕赴模里西斯，在模國同意下，登船初步採證，鞏固相關事證，但陳嫌仍拒絕交出兇刀。為能進行司法偵審並追溯犯行，豐國616於5月16日啟程返台，歷經近1個月的航程，於近海時在海巡署偉星艦及PP-10075艇戒護下，順利於6月14日返抵高雄，停靠在海巡署艦隊分署第五海巡隊的公務碼頭，由專案小組上船攻堅，將陳嫌拘提到案，全案依殺人罪嫌移送，檢方偵查終結，依殺人罪嫌起訴。

因本案為可能適用國民法官法案件，為向死者家屬瞭解被害印尼籍漁工過往事蹟，以作為日後法庭量刑宣告參考，檢察官於偵查終結前聯繫被害印尼籍漁工家屬，進行視訊訊問，了解死者與太太因家境清寒均離家在外國工作，而2人所育幼子3人僅能託由祖父母在印尼照顧，為確保被害人家屬能確實領取犯罪被害補償金，往後生活有所依靠，檢察官主動聯繫警政署刑事警察局派駐馬來西亞聯絡官，協助申請犯罪被害補償金，高雄地檢署也已於今日收到被害人家屬提出申請書，將盡速分案依法審議。