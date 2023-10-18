改編自同名人氣網漫的韓劇《犬系戀人》，由車銀優、朴圭瑛、李玹雨主演，在首週播出2集之後，因角色與原作的極高相似度，又將不少漫畫裡的經典畫面拍得唯美，再加上演員們逗趣的演技，火速引發超高話題性及眾多好評口碑推薦，儘管劇中女主角朴圭瑛一開始心屬李玹雨，但車銀優也「不甘示弱」，深情獻唱原聲帶首波主打歌曲〈嫉妒〉，表達了嫉妒的感情和其中包含的真心。

《犬系戀人》描述數學老師「陳書元」（車銀優飾）與國語老師「韓海娜」（朴圭瑛飾）意外接吻，讓女方因而陷入每晚一到12點就會變成可愛小狗的詛咒，若想解開詛咒就必須以小狗的型態再跟書元接吻才行，但萬萬沒想到書元由於學生時期的心理創傷而非常怕狗，察覺到這事實的海娜開始理解男方平時躲避自己的行爲，想慢慢靠近書元，而原本暗戀韓國史老師「李寶謙」（李玹雨飾）的她，情感似乎也開始慢慢變化。

據韓國知名網路反應排行榜統計網站RACOI於10月第2週（10／9－15）的統計，在「戲劇演出者提及量全體排行榜」中，車銀優、朴圭瑛、李玹雨分別拿下前3名，「戲劇演出者男子提及量」由車銀優、李玹雨包辦冠亞軍，「戲劇演出者女子提及量」也由朴圭瑛奪下榜首，可見該劇在韓國的超人氣反應。除此之外，根據Google 10月第2週（10／8－11／15）的統計，車銀優也榮登Google全球搜尋量最高的韓劇演員，

雖然車銀優在《犬系戀人》一開始並未獲得女主角芳心，但也「不甘示弱」深情獻唱該戲原聲帶首波主打歌曲〈嫉妒〉，並於戲劇尚未播出前就在預告裡搶先曝光，車銀優以獨特溫柔嗓音詮釋的歌曲深受粉絲期待。該曲是翻唱自1992年播出的同名戲劇之主題曲，該戲由演員崔秀宗及已故韓國藝人崔真實主演，播出時創下56.1％的超高收視率，演唱者劉勝範更因這首歌而出道，以直白的歌詞表達了嫉妒的情感和其中包含的真心，因而成為令韓國民眾印象深刻的歌曲之一。

而這次的戲劇原聲帶則由實力派美聲組合「Vibe」成員柳宰賢負責擔任總製作，首推車銀優重新翻唱的〈嫉妒〉，在保持原曲的深情和青澀感性的同時，更加上車銀優特有的溫柔嗓音平靜地詮釋，隨著秋天微冷的腳步到來，為粉絲們的心帶來溫暖。《犬系戀人》每週三晚間10點在friDay影音與韓同天更新，原聲帶18日台灣時間下午5點與韓國同步數位發行。