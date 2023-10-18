地板裂縫跟1個10元硬幣的大小一樣大。（吳佩蓉攝）

房屋的牆壁跟地板都龜裂嚴重。（吳佩蓉攝）

屋主鄭小姐憤而在住家門口及側邊牆面懸掛「割韭菜」等內容的大字報。（吳佩蓉攝）

屋主鄭小姐憤而在住家門口及側邊牆面懸掛「割韭菜」等內容的大字報。（吳佩蓉攝）

宜蘭縣羅東鎮住戶鄭小姐指控，住家旁的大樓工地在整地時誤挖她家地基，導致房屋傾斜下陷、牆壁及地板嚴重龜裂，建商卻不理不睬，她憤而在住家門口及側邊牆面懸掛「割韭菜」等內容的大字報，表極度不滿建商的態度，決定委託律師提告，要求合理賠償；建商回應，會持續向鄭小姐釋出善意，讓此事圓滿解決。

某建商在羅東鎮愛國路上興建大樓，為地上11樓、地下2樓的建築物，去年5月動工，迄今已完成基本結構，目前仍持續施工中；其工地旁的住戶鄭小指出，因施工人員把她家地基挖壞掉，導致1到3樓地板、牆壁嚴重龜裂，裂縫將近10元硬幣大小。

鄭小姐說，原本1樓經營美容SPA館，面積有105坪，基於顧客安全被迫歇業，每月損失50萬元，且2、3樓為住家，每天都擔心家人安危及房子會不會倒塌。起初建商公司請土木技師公會至現場鑑定，僅願意賠償房子後方損壞的部分，金額約360萬元，與鄭小姐申請的建築師公會鑑定修復價格要900萬元，差距甚遠。

鄭小姐表示，事發至今賠償金額一直談不攏，且對於建商不理不睬的態度，最近她在住家前面和側牆面高高懸掛2面大字報，用股市用語「割韭菜」為標題，表示極度不滿！其內容亦提醒購買隔壁新建大樓的住戶要重新謹慎考慮，以免被當「韭菜」割。

建商代表人張先生回應，去年5月施工時損壞到旁邊住家後方的地基，當下有協議等1樓板完成後，再看後續如何賠償，同時從6月開始每月補償給鄭小姐22.5萬元的營業損失金，直到今年8月才停止支付。中間也委託新北市土木技師公會鑑定，修復報告金額為410萬元，但鄭小姐不滿意。

張先生說，3月和10月也到羅東鎮公所申請2次調解，她都未出席；另宜蘭縣政府接獲陳情時，現場會勘認定有損鄰狀況列管，經第三方鑑定認定沒有危及公共安全，因此無勒令停工。張說，會持續釋出善意，倘若鄭小姐還是不理會，只好做提存動作，才能申請使用執照，盼能與她盡快達成共識，圓滿解決問題。