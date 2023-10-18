國民黨台北市議員應曉薇接獲士林國中的教師及家長陳情，指校園合作社竟賣炸雞塊、含糖飲料等高熱量食品給學生，除了引起網友討論外，不少人也開始回憶當年吃過的合作社美食，包括涼麵、肉羹麵等都讓大家非常懷念。

應曉薇接獲陳情後在今（18）日召開記者會，透露士林國中販售炸雞塊、披薩、含糖飲料等高熱量食品，學生下課都往合作社衝，有人甚至一天就在合作社花170元買吃的，校方透過此方法每個月淨賺至少20萬元；她更指控，只要北市教育局人員到場稽查時，警衛就會通風報信，合作社人員收到消息後會馬上在相關食品區域掛上「教師專區」的指標，藉此規避稽查。

相關內容引起PTT八卦板網友討論，雖然不少人認為校方此舉確實有問題，但也有人認為，學校附近通常都會有賣炸物、飲料的店，既然無法有效阻止小朋友吃這些垃圾食品，不如由學校販售並做好適當管控，至少能保證小朋友不會遇到食安問題。

此外，網友們也紛紛開始回憶過去，分享自己當初都在合作社吃什麼，說「我們國中以前都賣油飯、麻醬涼麵、杯裝肉羹麵、肉包菜包」、「早餐一份肉羹麵+一份油飯+1杯古早味紅茶，爽的咧，記得有陣子還有賣冰棒」、「以前涼麵超神，油飯是一小塑膠那種」、「突然好懷念杯裝肉羹麵」、「盒裝咖哩飯，雖然咖哩稀的跟水一樣」、「小學時還有賣玉米冰、結凍的養樂多」、「沒有蘋果的蘋果麵包」、「我那時候是叫福利社，不是合作社耶」。