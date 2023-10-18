人際交往有很多需要注意的眉角，有時可能必須做出違心的事情，只為了達成某種目的，有的人卻不在乎這些眉角，仍隨心所欲地生活。《搜狐網》命理專欄分享，天蠍座、水瓶座、獅子座的人不喜歡受人擺布的感覺，總是坦率做自己，不會刻意去討好或迎合別人。

▎天蠍座

天蠍座能憑藉聰明才智，在眾人中脫穎而出，並且不輕易受人擺布，也不會刻意去討好、迎合別人，認為這樣做只是在浪費時間與精力，不過冷傲的個性反而能吸引到一群志同道合的好朋友，大多數都和天蠍座擁有相同的愛好，待在一起不用特別做什麼都可以玩得很開心。

▎水瓶座

水瓶座秉持著「開心就好」的態度生活，不想做的事情就不會勉強去做，也不會為了要討好、迎合別人而說出違心的話，做事向來都乾淨俐落、直接了當，而且水瓶座不光這樣要求自己，看到別人刻意討好的模樣也會不舒服，若想和他們當朋友，切記要足夠真誠、不虛偽。

▎獅子座

獅子座天生自帶霸氣，指揮別人能感覺到滿足，但很討厭被別人指揮的感覺，這種個性應對不同的場合將帶來不同的結果，戀愛時霸氣一點或許能增進和另一半之間的感情，但在職場上，尤其是身處基層時，只會為上司、老闆帶來壓迫感和威脅感。