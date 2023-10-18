歐盟碳邊境調整機制（CBAM）10月1日正式進入測試階段至2025年底，要求相關進口商提交CBAM報告及相關碳排資訊。第一份報告需於明年1月底前提交，是產業界刻不容緩的焦點議題。高雄市經發局率先輔導2家企業完成CBAM申報準備工作，並作為示範案例，規劃26日、27日辦理申報重點說明會，協助在地業者迎接國際淨零趨勢。

經發局長廖泰翔說明，歐盟已於8月17日正式公告CBAM過渡期的施行細則，提供管制產品的含碳量計算方式、數據監測方法等細節，未來進行申報的主體為歐盟的進口商，但各項產品含碳資訊仍需供應鏈廠商提供。經發局將依據歐盟公告的規範給予填報建議，也會協助廠商視歐盟客戶端要求提供的資料，作為數據準備依據。

廖泰翔強調，目前輔導的兩家企業分別為金屬加工業與扣件業，不僅皆為高雄的基石產業之一，其主要的國際貿易夥伴也是歐洲，因此需準備產品含碳量等CBAM申報資料提供予客戶，藉由專案的全方位輔導，專人進廠協助如釐清產品製程、製程用電量測、估算產品含碳量、提供CBAM申報之重點細節等，企業已完成基本的產品含碳量，將用於第一次申報，未來也將評估透過數據監測記錄方法，將更有信心迎戰即將到來的CBAM機制。

高雄廠商提早申報歐盟CBAM申報準備工作。（圖片來源：高雄市經發局提供）

這次接受輔導的復華機械 IT 廠務劉俊傑表示，透過市府的輔導協助，能有效釐清輸歐的合金載具盤在不同廠區的製程排放責任與合適的計算方法、有明確方向進行廠內及供應鏈含碳量計算外，正在建造的西側建物亦以達成節能效益為設計目標，展開全面多元的減碳工作。

經發局指出，10月26日及27日將於亞灣新創園及本洲工業區，辦理「歐盟碳邊境調整機制申報重點說明會」，並邀請受輔導廠商現身分享因應經驗，接下來也將舉辦「能源公正轉型場域觀摩」，以現場參訪的方式分別前往台中及台南，學習外縣市標竿場域及企業的能源管理模式，開拓與會者在綠建築及節能方法的視野，邀請高市中小企業及有興趣之民眾報名參與。