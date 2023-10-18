市長邱鎮軍、市民代表會主席陳仁杰頒獎給參賽得主。（李京昇攝）

「四炆四炒」傳統客家料理。（李京昇攝）

苗栗風箏文化暨客家美食節，28、29日將在苗栗市河濱公園登場，今年邁入第13年，苗栗市公所18日先行舉辦美食節，除頒發客家傳統美食「四炆四炒」競賽得主獎項，也安排10家青創商家到場擺市集，為活動揭開序幕。

苗栗市公所今天下午3點舉辦美食節，市長邱鎮軍頒獎給參賽「四炆四炒競賽」得主東園小吃及蒸烹派客家美食兩家餐飲業者，邱鎮軍也化身為「阿軍師」，在東園小吃現場展現好廚藝，市民代表會主席陳仁杰、副主席王封台、多位代表、里長等人到場共襄盛舉，共同為活動揭開序幕，現場也有10家青創商家到場設攤。

邱鎮軍說，「四炆四炒」可說是客家的特色菜，每道菜餚透露客家族群節儉與刻苦耐勞的精神，為不浪費食物，在祭拜神明祖先完後，會料理保存三牲，將全豬、全雞應用的淋漓盡致，變化出一道道色、香、味俱全的佳餚，演變至今形成婚喪喜慶八道宴客的標準菜餚。

他表示，「四炆四炒」的「炆」是指大鍋烹煮、小火熬燉，「炒」顧名思義就是用熱油炒的菜餚，隨著飲食習慣逐漸改變，傳統的客家菜四炆四炒已不多見，因此希望透過美食節跟競賽，讓大家回味50、60年代的古早味，並傳承四炆四炒的傳統客家菜。

另外，今天特別安排青創商家擺設市集，主要他深知青年返鄉創業不易，希望透過每年市內風箏節等大型活動，讓青年創業者們有一個舞台可以露出，增加曝光度跟知名度。

苗市公所指出，風箏文化暨客家美食節系列活動，10月28、29日將在苗栗河濱公園舉行，活動包括精彩的風箏展演、風光之夜晚會及色香味俱全的客家美食外，還有風箏DIY、藏書票拓印體驗及說客語享好禮等豐富活動等著大家來體驗。當天早上9點在大會服務處開賣美食消費券，買200元即可兌換2023限定紀念風箏乙只，每日限量500張。