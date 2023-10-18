不少受邀的老人家是第一次走進高爾夫球場，第一桿揮桿落空很正常。（周麗蘭攝）

台糖公司遊憩事業部副執行長林永存（左二）協助指導阿公阿嬤。（周麗蘭攝）

台糖公司斗六糖廠於1996年關廠，為多角化經營，原作為小火車站及堆蔗場的閒置土地開發為綠揚高爾夫球練習場，委外營運迄今21年，18日首次敦親睦鄰邀請社區長者餐敘、免費打球，不少老人家第一次拿到球桿顯得興奮及期待。

台糖公司在全台有6座高爾夫球場、4家旅宿，斗六糖廠冰品店對面的綠揚高爾夫球場是2000年間開發設置，造價2900萬元，占地3.3公頃，設有40個擊球道，2002年委外營運迄今。

為落實對長者關懷，台糖公司休閒遊憩事業部18日邀請綠揚高爾夫球場周遭的崙峰里65歲以上長者到高爾球場旁餐敘、體驗打球、唱歌、吃冰、摸彩，讓獨居長者感受被人關懷的溫暖。

台糖公司遊憩事業部副執行長林永存表示，台糖公司的七大事業部都會每一年都會舉辦關懷活動，斗六綠揚高爾夫球場是首次與社區老人互動，主任賴俊龍發揮影響力號召企業、志工共襄盛舉，促成一日餐會，還有免費理髮、摸彩。

不少受邀的老人家是第一次走進高爾夫球場，阿公阿嬤們都躍躍欲試，拿起高爾夫球桿站在人工草皮上期待擊球的感覺，不少人揮桿落空，林永存鼓勵老人家「第一次總是不熟悉」，長者們欲罷不能。

主任賴俊龍表示，斗六糖廠在斗六也活了100年，都靠在地的鄉親支持，才有辦法營運，這次活動的意義是盡社會責任，拋磚引玉，感謝愛心廠商共襄盛舉，包括義剪的理髮師、提供餅乾及文創品的個人設計師，台糖公司直營的販賣部就在高爾夫球場對面，有台糖產品、冰品專櫃、小農農產品、農會特色產品，歡迎鄉親有空來走走。