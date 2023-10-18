中職台東熱血開戰 東中學生重現爆紅應援舞

睽違14年，中華職棒去年起重返台東比賽，許多鄉親及學校師生湧入第一棒球場觀賽， 1名球迷在觀眾席大跳御宅族應援舞，加上長相較成熟，被球評與主播形容是OB大學長而爆紅，國立台東高中今天證實這位球迷是高二學生黃柏誠，黃柏誠本人則說，留了鬍子後才有人喊他學長。

1名球迷手持加油棒、瘋狂大跳應援舞，轉播鏡頭也因此停留在他身上；主播逗趣地說，不好意思同學這不是宅男CAM、請克制一下，隨後主播不僅認出球迷身穿台東第一學府的球衣，更開玩笑地說，這位真的是高中生嗎？有點存疑，並進一步推測「這一定是OB（Old Boy，指畢業生、學長）大學長！」可能已經讀大學了，為了進場看比賽，才穿上學弟的球衣，影片上傳網路，也笑翻近千名位網友。

17日由中信兄弟對戰統一獅，黃柏誠說，這是第1次在台東看職棒，近距離觀賽相當熱血，他喜愛的球隊包括富邦、統一獅、中信，目前支持味全龍，昨晚則替中信加油。

黃柏誠說，在場邊跳的應援舞是御宅藝，也因導播看懂才會吐槽「同學這不是宅男CAM」，許多同學則說「兄弟你在網路上紅了」。對於爆紅，黃柏誠樂觀地說「還好啦」，他也大方重現應援舞，他說，趁著小有知名度，目前球隊缺人，呼籲喜愛運動的人趕快加入台東高中棒球隊。

東中老師呂宗承表示，放學後帶領校內10多名球員前往觀賽，讓學生們近距離觀賞職業比賽，也能從中學習，全縣國中小及高中棒球隊都齊聚一堂。由於職棒在台東開打相當難得，去年2場因雨停賽取消1場，今年僅有3場，加上高中生課業繁重，很難前往外縣市觀賽，學生紛喊還想再看。