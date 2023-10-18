以巴衝突進入第12天，德國總理蕭茲、美國總統拜登等國際領袖紛紛前往中東斡旋，此時卻發生加薩市一家醫院遭到空襲，500人慘遭炸死，其中多數是平民，再次點燃全球各地穆斯林與巴勒斯坦支持者的怒火。眼看戰火隨時可能升溫，哈瑪斯駐黎巴嫩高層代表透露，他們正和真主黨密切合作，商討對抗以色列的下一步。

根據政治新聞網站Politico專訪，哈瑪斯7日奇襲以色列，造成1400多人死亡，哈瑪斯位於黎巴嫩貝魯特（Beirut）的政治單位負責人阿布杜－哈迪（Ahmed Abdul-Hadi）堅稱，行動前並未通知盟友真主黨（Hezbollah）。

儘管如此，阿布杜－哈迪表示雙方將繼續合作，他透露真主黨已經為接下來的大戰做好準備，哈瑪斯這邊也會堅守加薩走廊。

阿布杜－哈迪表示，「哈瑪斯與真主黨的關係堅定，我們從以前就開始合作，現在更是全面合作。」他強調，真主黨「不會理會外界要求他們退出戰爭的威脅」。

阿布杜－哈迪進一步解釋，真主黨何時會全面參戰，取決於以色列的行動：「真主黨是否加入戰爭，與以色列升高衝突、地面局勢惡化有關，特別是以軍地面部隊進入加薩的話。」

自哈瑪斯7日突襲以來，以色列和黎巴嫩的邊界衝突已經造成至少12人死亡，其中包括1名路透社記者和2名平民。

國際社會擔憂，一旦真主黨與以色列軍隊的衝突升級，可能開啟第2戰線，讓局勢更加混亂。伊朗最高領袖哈米尼（Ayatollah Ali Khamenei）昨（17）日警告，若以色列持續轟炸加薩走廊，「穆斯林和反抗勢力將失去耐心」，而後果將是「沒有人可以阻止的」。