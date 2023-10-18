台積電17日宣布不再考慮進駐龍潭科學園區3期，令其他工業區躍躍欲試，雲林縣北港鎮北港工業區（原萬有紙廠廠區）也恰好於17日流標，18日北港鎮公所表示北港工業區屬甲種工業用地，但大家都希望引進低汙染工業，將請雲林縣政府協助爭取台積電進駐，「有爭取就有希望」。

萬有紙廠曾是台灣3大紙廠之一，破產後4.5萬坪廠區閒置10餘年，經台灣金聯整地開發成為北港工業區，本月17日開標公告底價33.8億元，但無人投標，將由台灣金聯評估後再重行公告標售。

北港鎮長蕭美文表示，萬有紙廠閒置多年，如今開發為工業區，地方樂觀其成，但強調不可引進重汙染工業，須以低汙染工業為主，為避免重工業進駐，除公所與縣府共同把關外，也著手將工業區甲種工業用地變更為乙種工業用地，公所目前已進行都市計畫通盤檢討中，通過後再送縣都委會與中央相關單位核定。

蕭美文說，台積電不進駐龍潭科學園區3期，讓不少工業區躍躍欲試，北港工業區形狀完整，位於北港鎮外圍且緊臨大馬路，周邊交通與生活機能都很好，台積電若能進駐，將可為地方帶來就業機會與整體發展，希望藉由此次機會好好爭取，同時也讓更多有需要設廠的企業考慮來北港。

北港鎮民指出，北港因少子化、缺乏就業機會等因素，人口不斷流失，從早年逾6萬人至目前不到4萬人，且持續減少中，雖有北港朝天宮每年6、700萬人次遊客，但觀光產業並無法有效增加人口，創造就業機會人口才能回流，希望台積電或其他低汙染企業能考慮來北港設廠。