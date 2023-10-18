長桌鋪上了紅色桌巾，五顏六色的糯米飯、清爽涼拌米線、雲南大薄片等滇緬傳統美食依序上菜。（楊靜茹攝）

「清境長街宴」18日在南投縣仁愛鄉定遠新村登場，家家戶戶拿出拿手好菜擺桌宴客，有五顏六色的糯米飯、清爽涼拌米線、雲南大薄片、香酥竹蟲等，與左鄰右舍、造訪遊客邊享用傳統美食，邊欣賞小朋友表演擺夷傳統舞蹈，分享豐收的喜悅，並舉杯祈求來年風調雨順。

定遠新村巷道的長桌鋪上了紅色桌巾，多道令人垂涎三尺的傳統美食依序上桌，主人邀賓客入席後，宣布長街宴開羅。居民向遊客介紹，少不了大薄片、米線等傳統美食，而這道香酥竹蟲吃起來酥酥脆脆、香辣可口，卻考驗個人勇氣，很多人跨不過心理障礙，不敢輕易嘗試，最重要的是跟大家分享豐收的喜悅。

參加遊客指出，沒想到清境地區有彝族、哈尼族、白族、納西等大陸雲南少數民族，難怪清境地區有不少擺夷料理餐館，首度出席長街宴，邊享用又酸又辣的滇緬美食，邊觀賞國小及國中孩子表演傳統舞蹈，真的很棒。

仁愛鄉長江子信表示，仁愛鄉多元族群融合，除了布農族、泰雅族、賽德克族，還有滇緬義胞落腳於清境博望、壽亭、定遠新村，這次「清境長街宴」是滇緬少數族群的傳統節慶，就像泰雅族的豐年祭或賽德克族的收穫祭與狩獵祭。

南投縣觀光處指出，為了讓民眾感受仁愛鄉多元文化的魅力，首度開放「清境長街宴」讓外地遊客報名參加，讓大家品嚐異域美食，觀賞滇緬民族唱跳歡慶豐收，長街宴也為27日、28日即將登場的「清境火把節」暖身，居民會依傳統習俗高舉火把、除穢求吉，歡迎遊客來體驗雲南少數民族特有的傳統慶典。