哥吉拉回來了！備受期待的全新科幻怪獸影集《君主計畫：神秘組織與怪獸之謎》日前在紐約動漫展公佈最新預告並首映前兩集，讓喜愛「怪獸宇宙」的粉絲們搶先一睹怪獸之王哥吉拉和泰坦巨獸回歸小瑩幕。故事將接續在 2014 年電影《哥吉拉》後，全球各地遭受怪獸們所造成的毀滅性破壞，同時也將揭露神秘君主組織的暗黑歷史，將帶來更多的謎團和更激烈的戰鬥。

首映後，國外媒體好評不斷，《The Verge》表示：「Apple TV＋ 克服了最大的挑戰。以令人驚艷的新視角揭開序幕，讓熟悉的故事感覺煥然一新。」《Collider》 則大讚暌違多年回歸小螢幕的好萊塢硬漢影星寇特羅素的演出是一大亮點，更稱道「哥吉拉和寇特羅素為必勝組合。」

更令粉絲興奮的是，《汪達幻視》導演麥特夏克曼日前接受採訪時透露，將有機會出現全新泰坦巨獸和更多怪獸加入「怪物宇宙」。《君主計畫：神秘組織與怪獸之謎》將於 Apple TV＋ 11 月 17 日全球上線，首播前兩集，每週五更新一集。

《君主計畫：神秘組織與怪獸之謎》由《人生切割術》編劇克里斯布萊克與《鷹眼》編劇麥特弗拉遜共同開發與監製，並找來《汪達幻視》導演麥特夏克曼執導首兩集。好萊塢硬漢影星寇特羅素將攜手兒子懷特羅素同台演出，這也是他們首次在影集中飾演同一個角色，分別呈現年輕版與成年版的軍官。「多麼棒的想法啊！」從小就在螢幕上看到寇特羅素的導演麥特夏克曼日前接受訪問時對此表示：「寇特羅素加上哥吉拉的想法絕對是100％正確的。而懷特羅素可以完美演出同一角色的年輕版，這完全是機緣巧合。我們無法計畫的事情，是命運造就了可能。」

《君主計畫：神秘組織與怪獸之謎》故事發生在哥吉拉與泰坦巨獸的大戰後，整個舊金山被夷為平地，同時揭露了怪獸們真實存在的事實。一對姊弟決定跟隨他們父親的腳步，挖掘整個家族與君主組織之間的神秘關聯，而隨著重重線索，他們將踏入怪獸宇宙，深陷艱難處境。在歷經半個世紀後，被塵封已久的秘密終將浮出水面，震撼人類文明世界。《君主計畫：神秘組織與怪獸之謎》將於 Apple TV＋ 11 月 17 日全球上線，首播前兩集，每週五更新一集。