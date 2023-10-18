全台最醜的市旗在哪裡？網友公認以黃色為底、寫著紅色字體的台中市旗最醜，為了洗刷此最醜名聲，台中市議會教育文化委員會提案討論變更市旗設計，國民黨議員李中認為可以印上市徽，民進黨議員江肇國則認為可以舉辦徵選活動，市府新聞局將研議辦理。

被譽為創意城市的台中市旗為黃色底，上面寫著紅色的「台中市」，從省轄市時期就沿用至今，江肇國說，台中市旗是全台公認最醜的市旗，過去也沒訂定過通用設計原則，建議可以辦理市旗徵選，更新市旗的樣式。同黨議員張家銨也贊同可更新台中市旗設計。

李中則認為，目前的台中市旗只寫著「台中市」3個字，前市長林佳龍時期曾舉辦「台中好新『旗』 i-Voting自己選！」徵選活動，但因為前3名都不好看，只好繼續沿用舊的市旗；如果要重新設計，建議可以印上市徽或以湖心亭為意象的府徽，且樣式簡單的市徽設計不要再改變。

國民黨議員羅廷瑋則說，過去既然有人舉辦過市旗票選，結果卻沒有被使用，顯示此作法是無效的，可以就現況做簡單的市徽，之後再慢慢設計。

台中市新聞局長鄭照新表示，市旗的設計通用原則包括簡單、有象徵性、色彩不超過3至4個、有辨識性及獨特性，過去的設計因不符合通用原則，且與原設計有出入，才暫時擱置；市府2年前曾邀請朝陽科技大學、經濟部工業司共同設計與建議，考量另外五都現有的市旗是從府徽或市徽延伸，將以此為方向設計。